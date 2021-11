Karen Doggenweiler habló de rumor sobre dejar TVN: Mega y Canal 13 tendrían interés

Faltan pocos días para que inicie el último mes de este 2021, donde la denominada “grúa televisiva” estaría comenzando a mover sus pinzas y Karen Doggenweiler sería una de las piezas que se movería.

Este cambio fue tocado en el programa “Me Late”, donde señalaron que tras 20 años en TVN la animadora podría salir de la señal estatal y pasar a una privada.

En este sentido el periodista Luis Sandoval señaló que este lunes Karen Doggenweiler comenzaría a negociar su contrato con el canal público, donde Mega sería uno de los interesados en contar con la esposa de Marco Enríquez-Ominami.

Los dichos cobrarían más fuerza luego de que se ha especulado en “Mucho Gusto” una salida de Diana Bolocco, donde Karen podría suplir su ausencia en el matinal.

No obstante lo cierto es que, hasta ahora, nada está confirmado. Aún así la animadora de TVN entregó algunos detalles sobre estos rumores el programa de TV+.

Los dichos de Karen Doggenweiler

“Sigo grabando con ‘Pinigol’ (…) pero sabes qué, fin de año es siempre época de ver cosas, pero por ahora sigo aquí“, inició señalando la actual conductora de “Zona de Encuentro”.

Aún así, no se mostró cerradas a otras posibilidades: “Yo siempre escucho, por supuesto, es mutuo el cariño con Mega (…) Pero también tengo gente querida en Canal 13 que me pregunta si me iría“.

Así se deja entender que no solo “Mucho Gusto” de Mega estaría interesado en la animadora, sino que también Canal 13.