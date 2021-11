Pamela Leiva habló sobre las deudas tras su divorcio: “Me salió caro enamorarme”

Conocida fue la historia de la polémica separación de la comediante Pamela Leiva el año 2018, luego de solo llevar solo un año casada con el publicista Carlos Segura. Pero lo más triste de todo no solo fue eso, ya que la ex chica reality tuvo que hacerse cargo de pagar las 60 cuotas de 300 mil pesos correspondientes al crédito que pidieron para la fiesta del matrimonio.

En el último capítulo del programa “Pecados Digitales” de Mega, en el cual participó como invitada, este fue un tema inevitable en la sección “deep test” donde le preguntaron si se arrepentía de haberse casado.

“Para nada. Es que la fiesta estuvo muy buena. Todo lo demás no estuvo tan bueno, pero la fiesta, hasta el día de hoy tengo caña. Estuvo muy buena”, sostuvo.

Tuvo que hacerse cargo de las deudas

Respecto a las deudas aseguró que “con la pandemia tuve que repactar, así que todavía me quedan unos años más por seguir pagando. Pero no me arrepiento ya”, explicó enfatizando en que tampoco fue un error esta decisión.

Sobre lo peor que le dejó el matrimonio, señaló que fueron las deudas. “Aclaro, no es que el matrimonio me haya costado tanta plata, ese fue un chiste que hice. Pero la verdad es que las deudas fueron todas las deudas adquiridas durante la relación, de las cuales me tocó hacerme cargo yo sola”, agregando que ya pagó casi todo, “pero más de 30 millones de pesos. Me salió caro enamorarme”, indicó.

Al preguntarle sobre si le cobró algo, ella aclaró que no “porque entre cónyuges no existe la estafa. Entonces cuando me sucede todo lo que me sucedió yo conversé con abogados y la verdad es que era muy difícil”

“Y en ese momento yo dije ‘tengo dos opciones, o gasto la energía en reconstruirme yo o gasto la energía en tratar de recuperar la plata’. Y decidí por mí. La plata es plata y espero recuperarla algún día, trabajando eso sí”, cerró la actriz.