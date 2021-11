Patricia Maldonado en picada contra Alejandra Valle: “Es una mentirosa de tomo y lomo”

Las elecciones presidenciales del pasado domingo que dejó a los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric en camino hacia la segunda vuelta, han generado una ola de debates y reacciones.

Y una que llamó particularmente la atención, fue la de la periodista Alejandra Valle quien, en medio de su programa “La voz de los que sobran”, aseguró sentir temor y decepción, luego de que el candidato republicano liderara en la votación.

“Lo que me da mucha pena, es que siento que ayer ganó un machismo súper profundo. Ganó el patrón de fundo, que es Kast; ganó esa sensación de que prefiero vivir en paz, aunque no tenga derechos, aunque me aplasten, aunque me peguen en la casa”, sostuvo la concejala de Ñuñoa notoriamente apenada.

Y como era de esperar, esto provocó una serie de comentarios, y una que no tuvo piedad fue la expanelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado quien criticó los dichos de la periodista en su programa online “Las Indomables”.

“No andamos llorando, esa we… no te la creyó nadie, perrita, porque eres una mentirosa de tomo y lomo”, lanzó sin filtro.