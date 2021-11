Rafael Araneda regresó a EE.UU. y habló de enfermedad de su madre: “Quizá no la pueda ver más”

Hace más de una semana el animador Rafael Araneda dio a conocer que enfrentaba un complejo panorama familiar, debido a la salud de su madre, situación que lo llevó a viajar a Chile desde Estados Unidos, país donde se encuentra radicado.

Tras ocho días en su país natal el conductor retomó sus funciones en “Enamorándonos” de Estados Unidos, donde se tomó algunos minutos para agradecer el cariño que ha recibido de sus seguidores.

“La energía positiva que me han enviado la quiero agradecer. La madre es la madre y la posibilidad que me dio este equipo de estar con ella durante 8 días, la agradezco. Fue un momento extraordinario, de paz, tranquilidad, de mucho amor“, partió comentando.

A pesar de estas positivas palabras, también dejó en claro que esta situación no fue nada fácil: “Fue un momento duro; despedirse de ella, tengo que confesar que no fue fácil. Muchas veces me había despedido de ella, porque ya tiene sus años y uno piensa que cuando se sube a un avión y emprende vuelo, quizá no la pueda ver más“, sumó.

“Pero esta despedida fue distinta, la hice con convicción, de que tengo todo el amor de ella, de una familia extraordinaria”, señaló.

Tras esto relató que recibió una positiva noticia: “Hace una semana la medicina decía que estaba apagándose y hoy el médico me dice ‘es inexplicable lo que pasa con ella. Quiere seguir todavía brindándonos cariño, amor, aunque sea con ratitos de conexión”.

Finalmente expresó: “A sus casi 94 años, me dio un beso maravilloso. Y si yo, estando aquí, tiene que emprender el vuelo, ese vuelo sería uno maravilloso”.

Aquí puedes revisar el momento: