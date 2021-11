“Dash” se confiesa tras más de dos años de la muerte de el “Cangri”: “Entre él y yo había una conexión”

Un golpe para el mundo del espectáculo fue la noticia del fallecimiento de Sebastián Leiva, más conocido como “Cangri” el 21 de febrero del 2019. Su compañero y amigo, Maickol González, conocido como “Dash” comentó en el programa “Zona de Estrellas” cómo vivió ese momento.

“Ese día jueves (21 de febrero de 2019) siento algo súper raro. Es la conexión que teníamos él y yo, como cuando en Dragon Ball Z se muere un sayayin, por decirlo así, uno siente la energía que se va como al cielo”, señaló.

Respecto a su relación el último tiempo, sostuvo que “estuvimos en un momento cada uno por su lado. Yo hice mi carrera musical solista. Los chiquillos seguían en lo suyo, cada uno haciendo música por sí solo. Pero a la vez hacíamos música juntos”, y agregó luego que “por esos casos de la vida, no nos vimos como en dos años. Y bueno, lamentablemente pasó que me enteré que Cangri estaba perdido. Y quedé loco, porque no nos veíamos hace varios meses”.

Al ser consultado sobre cómo se tomó la noticia de la desaparición, aseguró que “fue brígido igual para mí. Yo estaba justo de vacaciones en el sur y me contaron. Hablé altiro con la mamá, el hermano, con todos. Y altiro lo viralicé cuando caché que no pasaba nada. Lo publiqué para que todos supieran y todos estuviéramos buscando. Y lamentablemente terminó en eso”.

Una conexión de amistad potente

“Lo mismo sentí yo, muy temprano, la madrugada del día jueves (21 de febrero de 2019), y ahí me puse a llorar porque realmente sentí lo peor ese día y estaba mal”, complementó el artista urbano.

“Ese día yo sentí eso y fue muy brígido, porque todavía no se sabía nada. Pero el domingo lo encontraron. Pasaron las semanas. Y después, por la autopsia, se supo que fue el mismo día jueves que yo sentí. Por eso yo digo que entre él y yo había una conexión. Claramente no pudimos abrazarnos”, finalizó el “Dash”.

Recordemos que “Cangri” y “Dash” se hicieron conocidos en su participación en el docureality “Perla, Tan Real como Tú”,emitido por Canal 13 el año 2011. Posteriormente estrenaron su propio docureality: “Dash & Cangri: El Precio de la Fama”, en la misma casa televisiva.

El cuerpo sin vida de Sebastián Leiva fue encontrado en el desierto boliviano el domingo 24 de febrero de 2019, tras varios días de intensa búsqueda.