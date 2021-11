“Gracia” la hija de Cristián Sánchez que se luce en redes sociales al ritmo del hip hop

El animador Cristián Sánchez, es un usuario muy activo en redes sociales, en donde generalmente se luce con imágenes muy divertidas junto a su hija Gracia.

Es así como esta vez a través de su cuenta de Instagram destacó un nuevo talento de la pequeña, quien canta al ritmo del hip hop.

“Yo me llamo Gracia y tengo mucha gracia, soy muy amorosa y me encantan las rosas. Mi papá es bacán y se llama Cristián”, improvisó la hija de Diana Bolocco, que además cabe destacar, se ve vestida con un look especial para la ocasión, un estiloso jockey azul hacía atrás y moviendo sus manos con toda la actitud de una gran hip-hopera.

Junto al video, el orgulloso padre escribió: “¿Hagamos un poquito de música? Me derrito con cada una de sus ocurrencias… ❤️❤️ #hiphop #beatbox”.

Tras la publicación sus seguidores respondieron en masa: “Jajaja que secaaaaa. Por favor dime que ella inventó la letra 😍”, “de humorista a cantante 😍😍♥️♥️♥️ seca”, “¡una mini Diana! simpática y buena onda 👍💖”, “bella, que niñita más hermosa igual a su madre ❤️”, “linda, es muy parecida a su mamá😍”, “es tremenda, y tú apoyando toda su creatividad. Es un tremendo ejemplo”, fueron parte de los cariñosos comentarios de los internautas.

