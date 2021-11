“Mamita has vivido dolores muy profundos, pero siempre estás feliz”: El sentido homenaje de Diana Bolocco en el cumpleaños de su madre

La animadora Diana Bolocco ha festejado más que nunca últimamente; hacemos alusión al reciente saludo de cumpleaños que dedicó para Máximo Menen, el hijo de Cecilia, y ahora la hermosa dedicatoria que publicó.. para una de las personas más importantes en su vida.

Así es como se puede ver a través de su cuenta de Instagram, en donde la comunicadora escribió: “¡Feliz cumpleaños mamita linda!. Gracias por ser la mamá, señora y abuela más cariñosa y apañadora del mundo”, comenzó el homenaje para su madre, quien celebra un año más en este mundo.

“Siempre pendiente del bienestar del otro, siempre destacando lo positivo, siempre bien, siempre a gusto. Has pasado por 3 cánceres y nunca te he escuchado quejarte. Has tenido dolores muy profundos en la vida, pero así y todo estás siempre feliz. Eres una persona llena de luz”, continuó Diana, en reconocimiento a la tremenda fortaleza, espíritu y resiliencia de la señora Rose Marie Fonck , la distinguida matriarca de la familia y radiante cumpleañera. Sí, así tal cual.

“Dejas huella en todos los que te conocen. Y para bien. Te adoro con todo mi ❤️”, fueron las sentidas palabras con las que cerró el rostro de Mega. Que, hay de decirlo, en pocas líneas transmitió lo más profundo de su alma, por quien la trajo a este mundo.

Revisa acá las imágenes