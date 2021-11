“¿Ustedes creen que yo, una mujer tan determinada, si realmente quisiera casarme no lo hubiese hecho?: Eugenia Lemos y el tema del matrimonio

La multifacética Eugenia Lemos, actriz y destacada ex productora ejecutiva y comercial en el programa “Viajeros de Moda” y “Chic: Cazadores de Tendencias”, habló en exclusiva con Agricultura.

La influencer reconocida por su eterna relación amorosa con Matías Kosznik, conversó de un recurrente tema por el cual siempre le preguntan ¿Cuándo se casan?

“Crecimos juntos, fuimos a la Universidad juntos, nuestros primeros viajes de mochileros juntos, nuestro primer departamento, somos todo el uno para el otro”, comenzó señalando. Sin embargo, no han sellado esta historia de manera tradicional, o como dictan las leyes.

“Lo del matrimonio siempre fue una broma: ¿Ustedes creen que voy a andar con el vestido de novia en la cartera? ¿Se pueden creer eso?, comentó la argentina, en alusión al tema con el cual hizo de un show en el reality “Amor a prueba”, en donde participó junto a su pareja.

“Ustedes saben que soy fabulera entonces cuando entramos al reality dije: voy a hacer algún cuento. De hecho, nunca hemos conversado de matrimonio. La gente cachaba que era chiste”, aseguró Lemos.

“¿Ustedes creen que yo, siendo una mujer tan determinada, si realmente quisiera casarme no lo hubiese hecho? Jajaj. Yo como mujer no creo en el matrimonio, me gusta mucho mi libertad y no quiero estar atada en papeles y, tampoco creo en las instituciones”, cerró de manera tajante, la novia for ever.