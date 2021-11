Felipe Bianchi sobre especial presidencial de CQC:”Mostraremos imágenes que no se vieron en televisión, porque se vieron solo las que le convenían al supuesto agredido”

El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país, jornada que estuvo marcada por una particular polémica, protagonizada por el equipo del programa Caiga quien caiga (CQC) y personas del comando del candidato Marco Enríquez-Ominami.

Ambos lados se acusaron mutuamente de agresión, terminando incluso con una denuncia en la 19 Comisaría por parte de Ignacio Bustos, miembro del equipo de ME-O, quien, como se mostró en un video viralizado en redes sociales, fue golpeado por un audiovisual con su cámara.

Lo cierto es que este jueves se emitirá el programa donde mostrarán las notas de las elecciones. Y a partir de esto, Sillón Vip conversó con el emblemático conductor del programa, el periodista Felipe Bianchi, quien nos reveló detalles de lo que veremos hoy a las 22:00 horas, a través de las redes del espacio: Instagram @cqc_chile y el canal de YouTube CQC Chile.

Ha causado controversia la noticia sobre la agresión que vivió su equipo ¿En el capítulo de hoy van a mostrar todas las imágenes de la pelea entre Simone Mardones y el comando de ME-O, o habrá edición?

Por supuesto, vamos a hablar de todo lo que pasó en la cobertura, entre otras cosas de la votación de Marco Enriquez-Ominami. Estuvimos en Punta Arenas con Boric, estuvimos con Sichel acá en Santiago, estuvimos en Paine con Kast, una cobertura muy completa de lo que fue esta primera vuelta.

Sobre lo que pasó con ME-O, mostraremos imágenes que no se vieron en televisión, porque se vieron solo las que le convenían al supuesto agredido y se van a dar cuenta que la historia es muy distinta. Además creo que ya es tiempo de decir lo obvio y el trasfondo del tema: No se puede aceptar ni normalizar que le peguen a un periodista o a una periodista cuando está haciendo su trabajo en un lugar público y con un personaje público. Basta.

¿ Cómo piensan manejarse como CQC (programa transgresor)

en un escenario político polarizado y aveces agresivo como el que estamos viviendo?

Justamente convencido que en un escenario así, tan polarizado, dónde todo se está tomando tan en serio, lo que hace falta es justamente un poco más de humor, dar un par de pasos hacia atrás para mirar las cosas desde otra perspectiva.

CQC nació por eso y para eso y en estos tiempos que son complejos tenemos que estar, ojalá que nos dejen estar eso sí, porque ya no nos dejan entrar al congreso, cuando se tratan de hacer notas hay gente específicamente designada para evitar que trabajemos, esas cosas no nos gustan y como no nos gustan, vamos a ir con más ganas.

¿Cómo se manejan con los “haters” y con la hipersensibilidad de algunos grupos en torno al humor irónico del programa?

Sabemos que el 2021 es distinto a como era el mundo y el país hace 10 años atrás, pero nos gustan los cambios que ha habido, nos manejamos de acuerdo a lo que somos, como gente de esta época, no somos parte del pasado, somos parte de lo que está pasando.

Durante esta nueva etapa hemos visto fuertes cruces entre Sebastián Eyzaguirre y Pablo Mackenna, en que se han dicho de todo, ¿de qué lado estás tú?

Sí es verdad, se han dicho de todo, aunque yo sé que en el fondo se aman, son tal para cual. En todo caso entre Eyzaguirre y Mackenna, me quedo con Larraín, muy pueblerino todo.

Finalmente, el profesional hace un llamado para invitar al público a ver hoy a las 22:00 horas el capítulo de CQC: “Lo único que te prometemos es que te vas a reír, está buenísimo el capítulo de hoy, las notas están increíbles, no te pierdas’La primera vuelta’“.