Paola Troncoso se emocionó tras hablar de su compleja enfermedad en “El Discípulo del Chef”

Si bien la cocina es el elemento principal de “El Discípulo del Chef“, al final no todo se queda en las preparaciones, sino también en el “confesionario” que tiene el programa.

Este segmento fue utilizado por la ex “Morandé con Compañía” Paola Troncoso, quien se refirió a una compleja enfermedad que padece hace algún tiempo, fibromialgia.

“Yo viví en una parcela y debo reconocer que durante mucho tiempo me maltraté mucho“, inició señalando en las entrevistas fuera de cocina.

Tras esto detalló: “Ahí se forma como un círculo vicioso porque tú quieres hacer miles de cosas, tu cuerpo no te responde y a mí me daba rabia con eso. Me daba rabia con mi cuerpo y decía ‘esto que siento, este dolor no me va a parar”.

Luego detalló lo complicado que es lidiar con esta enfermedad: “Seguía trabajando y al otro no día me podía levantar, decía ‘¿Para qué desperté? ¿Para vivir esto de nuevo? Yo prefiero no despertar nunca más"”.

El segundo aliento

A pesar de lo complejo que es la enfermedad, la actriz señala que ha podido salir adelante. “Gracias a un trabajo súper emocional, tratando de sanar mis emociones, he ido sanando mi fibromialgia. Yo voy a morir con fibromialgia, lo sé, pero puedo tener una vida mucho mejor que antes“, afirmó más repuesta.

“Aprendí a cuidarme. Mi vida siempre fue trabajar, entonces en este programa lo he pasado bien, estoy disfrutando la vida. Voy a cumplir 48 años y recién, a estas alturas de mi vida, estoy disfrutando“, finalizó.