“Usted debería revisarse”: El contundente mensaje de Diana Bolocco a Johannes Kaiser

Durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto” repasaron la agresión que sufrió el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, el día de ayer en la comuna de Lo Espejo, a manos de pobladores del lugar.

En este sentido aludieron al diputado electo Johannes Kaiser del Partido Republicano, quien ayer presentó su renuncia al partido debido a sus polémicas declaraciones.

Así, Diana Bolocco emitió su opinión, iniciando con que “eso no le hace bien a la candidatura de José Antonio Kast. Es un discurso discriminatorio hacia nosotras las mujeres, misógino y violento“.

Esto fue recogido por José Antonio Neme, quien llamó a la sensatez. “La sensatez que no tuvo el señor Kaiser, tengámosla nosotros“.

Momentos después Diana Bolocco volvió a tomar la palabra, señalando que los partidos políticos “tienen responsabilidad en quienes ponen en sus papeletas“, aludiendo a casos como el de Karina Oliva u otros.

“El Partido Republicano pone a una persona así (…) Uno tiene el deber de escuchar cómo piensa una persona que pone en su papeleta. Hay una responsabilidad sin duda”, complementó luego.

Finalmente Diana Bolocco le emitió un mensaje para Johannes Kaiser: “El señor Kaiser dice: ‘después de un proceso de reflexión y de comprender que mis dichos pueden dañar nuestro porvenir’… Yo creo que dañan la democracia, la convivencia pacífica y lo dañan a él“.

“Ayer revisamos varios tuits con la Paulina y no resisten mayor análisis, pero lo dañan profundamente a él. Una persona que en el siglo 21 denoste de esa manera a las mujeres… Habla de quienes quieren ser violadas, José, es muy violento eso. Yo lo invitaría, con todo respeto, desde lo humano, a revisarse“, añadió luego.

Por último precisó: “No lo digo de una superioridad moral, yo me he revisado muchas veces, en términos psicológicos, muchas veces. No lo digo con superioridad, lo digo con respeto y con humildad. Yo creo que usted debería revisarse, conversar con alguien. No está bien como usted piensa. Y posiblemente eso tiene una raíz que ni siquiera usted sospecha. Pero revísese, eso no le hace bien a usted, no le hace bien a su entorno, ni a la convivencia ni a la democracia, y usted es diputado de la república, usted tiene una doble responsabilidad, así que me atrevo a decirle que se revise”.