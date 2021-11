Cecilia Bolocco regresó a las redes tras rumores de su ausencia: explicó los motivos

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, se ha mostrado bastante alejada de las redes sociales durante el último tiempo, lo que generó rumores de una supuesta intervención estética.

Esto, luego de que desde los primeros días de noviembre la comunicadora no compartiera publicaciones en la red social, luego de que fue bastante activa y cobró fuerza con sus transmisiones en vivo.

Para la tranquilidad de todos, Cecilia Bolocco regresó a las redes, explicando y aludiendo a su desconexión digital.

“Qué emoción ¿Cómo están mis niñas? Mis niñas hermosas, las echaba de menos. No saben cuánto”, inició señalando.

Luego desclasificó: “Las echaba de menos, pero mi vida, estas últimas dos semanas, ha sido demasiado caótica, demasiado. Yo no sé cómo están ustedes, pero el fin de año este me agarró tan duro. Miren, cómo será que me traté de arreglar para salir linda porque he tenido un día muy largo. Estoy con una tortícolis y no me puedo hacer crujir el cuello. Pero bueno”.

Tras esto sumó: “Todos los días llegaba y decía: hoy día voy hacer un live, voy hacer un live. Bueno, tampoco tenía muchas cosas que mostrarles. Ahora tengo tantas cosas que mostrarles“.

Aquí puedes ver el regreso de Cecilia Bolocco: