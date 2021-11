Joaquín Méndez preocupó a seguidores tras compartir fotografía desde el hospital

El animador de Mega, Joaquín Méndez, recientemente preocupó a sus seguidores, luego de que compartiera una fotografía desde el hospital.

Fue a través de Instagram en donde el conductor de “La Hora de Jugar” señaló que desde que llegó a Chile de sus vacaciones, se encuentra enfermo, por lo que se realizó una serie de exámenes con el fin de descartar el contagio de Covid-19.

“Ya estoy mejor“, señaló el comunicador trasandino, junto a una fotografía que compartió desde una camilla.

Luego reveló qué era la enfermedad que padecía: “Tengo amigdalitis. Estuvimos cinco horas acá dentro, pero ya me siento mejor. Me inyectaron hasta no sé qué mier…“.

En la misma línea detalló: “Me hice esta semana más o menos cinco PCR, mi nariz fue… pobrecito“.

Aquí puedes revisar las publicaciones: