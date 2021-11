“Es lamentable estar en esta situación”: Paul Vásquez “El Flaco”, a un paso de perder su departamento

El humorista Paul Vásquez ha hecho noticia en las últimas horas por la lamentable situación que atraviesa, debido a una deuda por el pago de su departamento.

“Yo reconozco mi deuda, pero nunca me he hecho el tonto, ni la “guagua”, para no pagar. Es lamentable estar en esta situación, quiero pagar..quiero pagar”, señaló “El Flaco” a Chilevisión.

Según el mismo medio de comunicación, la deuda de Vásquez asciende a 38 millones de un total de 120 millones de pesos, que corresponde al valor de la propiedad.

Tras esto, el ex “Dinamita Show” interpuso una acción judicial para anular el remate y poder vender su departamento para saldar la deuda como lo tenía planeado con anterioridad.

En las últimas horas, el Banco Santander, la institución involucrada, contactó al humorista para que en los próximos días se acerque a sus oficinas para encontrar una solución al problema, informó el mismo medio local.