Juan Pablo Queraltó y su anecdótico día de playa en familia

El periodista Juan Pablo Queraltó, es un usuario activo en redes sociales, en donde generalmente comparte imágenes en compañía de su linda familia.

Tal es así, que en esta oportunidad contó las aventuras vividas con su esposa e hijos en la playa, a través de la publicación de un video en Instagram, en donde relató:

“Cuando la mamá le pasa la polera al Clemente para dormir y me quedo sin polera. Ahí está Clemente durmiendo con la polera del papá. Entonces no me quedó otra que utilizar el chaleco de la mamá. ¿Cómo me veo?, yo creo que Ricky Martin me va a copiar esta tenida ahh”, fueron las simpáticas palabras del animador, quien luce algo divertido, por decirlo así.

¡Momentos que marcan y hacen que todo sea más entretenido y con más felicidad aún!, comentó Queraltó junto a las imágenes, mientras se obversa que su mujer Fran Sfeir lo mira y sonríe.

Revisa acá las imágenes