“La obesidad siempre está presente en mi vida”: Mariela Sotomayor se somete a uno de los mayores desafíos de su vida

Se dice que el feminismo es un movimiento que día a día cobra más fuerza en la sociedad, por lo cual queremos destacar un fiel reflejo de aquello.

Es sí como Alejandra Espinoza y Alejandra Toloza, han sacado adelante el proyecto de Incubaveg una Academia de Gastronomía Vegana . La primera es una de las socias fundadoras, mientras que la segunda es la directora académica y la chef experta en alimentación basada en plantas.

Ambas como un gran equipo, se encuentran trabajando con la periodista Mariela Sotomayor quien aceptó someterse al desafío Incubaveg luego del gran problema que la aqueja, según señaló hace pocos días atrás.

“La obesidad siempre está presente en mi vida. ¡Estoy cansada! ya no quiero vivir pensando en la dieta.. tampoco puedo resignarme. El sobrepeso se ha transformado en una carga en mi vida, me duele todo el cuerpo.. ya no doy más, mi espíritu activo no tiene nada que ver con el cuerpo pesado que cargo día a día”.

Todos los detalles del proceso al cual se someterá, los contó en exclusiva para Agricultura, su asesora, la chef Toloza.

¿En qué consiste el desafío?

Someterse a un proceso de dos meses de duración, con el objetivo de acercarse al veganismo a través de un cambio de hábitos en su alimentación, señaló la experta.

El primer paso consistió en que la panelista de Zona de Estrellas, tuvo que declarar de manera voluntaria cuáles son sus preferencias en relación a la comida. Luego de esto, la chef se dirigió a la casa de la periodista para revisar su despensa; con el objetivo de verificar el tipo de alimentos naturales que consume.

En relación a este punto la especialista señaló: “La alimentación de Mariela no es buena, había una marcada tendencia al pan envasado, queso, jamón, además de productos altos en azúcar y sodio como pasteles y mucha comida chatarra tipo snack. El resto de la despensa es la típica de cualquier casa: pastas, arroz y legumbres”.

Además, la profesional destacó entre risas que los alimentos saludables como semillas, avena y chía: “Se encontraban todos cerrados, sin abrir jaja”, porque supuestamente a ex “Primer Plano” no los conoce bien y menos sabe cómo prepararlos.

“Creo que el problema de Mariela es no saber preparar platos ricos y nutritivos con cosas que ella ya tiene, la mayor dificultad tiene que ver con el tiempo que dispone para alimentarse que es inexistente, porque es una mujer con una agenda muy ocupada y no posee un orden para su alimentación. Ella come mucho fuera de su casa, por tanto, está rodeada de tentaciones”.

Luego de este análisis, la experta le enseña a la “alumna” a entender los etiquetados nutricionales, explicándole que la mayoría de los productos como snack, pan envasado, galletas y carbohidratos, contienen más azúcar de lo que se cree, además de muchos ingredientes poco saludables.

Diagnóstico

El siguiente paso, comentó la chef, es la evaluación con la nutricionista, la que elabora un informe final con las recomendaciones de pauta, según la cual se establece un menú de 30 días, considerando los gustos de la comunicadora. Cabe considerar que se contemplarán una variedad de platos, además de una comida chatarra de vez en cuando.

Tras esto, se acompañará a Mariela a la Vega Central, para su “día de compras”, basado en los productos necesarios para llevar a cabo este reto.

Un día de cocina en la Academia

Siguiendo con el relato del equipo de Incubaveg, una vez que ya se tengan los insumos, se dirigirán a la cocina de la Academia junto a la periodista y su familia para preparar y degustar distintos menús. Tras lo cual la “paciente” se llevará la mise en place (preparación culinaria) lista para congelar, lo que le facilitará armar sus platos y snacks diarios.

El menú de Mariela

Según la especialista en cocina: “El plan para Mariela no será un menú tan restrictivo, ya que lo que buscamos es lograr un cambio de hábitos de alimentación que perdure en el tiempo, la idea no es hacer dieta, es cambiar su mente para que se alimente mejor”.

Además, agregó que el primer mes el tratamiento irá de menos a más. “Nosotros buscamos algo distinto, que Mariela se dé cuenta que cosas puede ir controlando, disminuyendo y luego eliminar al 100%, lo que evitará que se estrese. Por lo cual se reemplazarán ingredientes y crearán nuevos platos con sabores de su preferencia, pero en base a productos de origen vegetal”.

“El segundo mes será más exigente, por tanto, el desafío es reestructurar el menú. Se eliminan carbohidratos e incorporaremos muchas verduras crudas, azúcares naturales de frutas y mucha proteína”, comentó Alejandra, quien finalmente agregó que el objetivo más grande es que la periodista logre realizar sus pausas para hacer colaciones y que lleve consigo su cooler con snack saludables, cumpliendo la meta de comer cinco veces al día.

Coaching

Para cerrar, destacar que durante el tratamiento Sotomayor será asesorada por un sistema de coaching, cuyo objetivo es entrenar su mente para que logre cumplir horarios de alimentación, lo cual se complementará con una rutina de ejercicios físicos; esperando que al final de este largo camino, la conductora logre su gran reto y pueda vivir y sentirse mejor.

Instagram: (@incuba_veg / @alevegcocina)

Dirección: General Bulnes 72, Santiago

E- mail: incubaveg@gmail.com

