“¡Es que me tiritan los brazos!”: Millaray Viera y su sacrificada rutina deportiva

La carismática animadora, Millaray Viera, es una activa usuaria en redes sociales, en donde frecuentemente comparte contenido, e interactúa con sus seguidores.

Fue así como esta vez, a través de sus historias de Instagram se le pudo ver en un video sufriendo, tras una esforzada rutina de ejercicios deportivos.

“No es que no quiera, es que me tiritan los brazos”, se le escucha decir, mirando al cielo como pidiendo ayuda.. . Tras sus palabras que eran dirigidas a su personal trainer, recibe una desafiante respuesta: “¡Uyyy repite lo que estabas diciendo!”.

“Es que te odio, te odio, odio”, dice el rostro de Chilevisión, haciendo alusión a su entrenadora.

Pero la situación no quedó ahí. “¡Millaray es que te levantas y empiezas a entrenar en este mismísimo momento, eso vamos arriba!”, se le escucha decir a su preparadora, Carolina Valdivieso, mientras la animadora no hace más que seguir instrucciones, aunque no con buena cara. Hay que decirlo.