Raquel Argandoña y la romántica postal con Félix Ureta

Raquel Argandoña, la insigne figura de la televisión chilena que últimamente ha enfrentado difíciles momentos por temas de salud, no cambia su actitud frente a la vida y disfruta de todos los placeres al máximo.

Es así como se puede ver a través de sus historias de Instagram en donde compartió una imagen con su pareja Félix Ureta, en un local de comida. Ambos lucen sonrientes, y con un look muy relajado. Él de polera blanca, un jeans azul y zapatillas blancas con una colorida franja roja, mientras ella usa una polera rosada con una chaqueta blanca muy juvenil, al igual que sus rasgados jeans celestes.

Además, hay que destacar el lindo bronceado de Argandoña, el cual permite que sus ojos celestes predominen más que nunca.

Pero eso no es todo, porque la ex animadora le dio un toque romántico a la postal que acompañó con la canción de Franco de Vita “Tú de Qué Vas, donde se escucha “si me dieran a elegir una vez más… te elegiría sin pensarlo…es que no hay nada que pensar…”. ¿Un especial mensaje para su amor?.

Revisa acá la imagen