Beto Cuevas confiesa que en la vida le ha pedido una fotografía sólo a una famosa:¡Conoce quién es!

Este domingo se emitió un nuevo capítulo del estelar “The Covers 2”, y uno de los tributos destacados de la noche fue el del actor Francisco Dañobeitía, que imitó al cantante a Jon Bon Jovi, pasando a la siguiente etapa del concurso.

“Cantas bien, creo que tienes el aparato vocal para cantar, yo no escuché a Bon Jovi, que tiene esa cosa especial, como que raspa un poco la voz. Creo que tendrías que explorar un poco más esto, si vas a seguir haciendo este personaje. No escuché desafinaciones, te preparaste bien, no te sentí particularmente nervioso y eso es bueno”, fue el comentario de Beto Cuevas, cantante nacional y jurado del programa.

En este contexto, el exvocalista del grupo “La Ley”, contó una peculiar historia que tuvo con el intérprete de “Always”.

“Yo nunca fui muy fan de Bon Jovi, pero lo conozco perfectamente. De hecho, me encontré con él una vez en Nueva York, atravesando una calle. No le dije nada, pero fue divertido”.

Ante esto, la conductora del espacio, Karla Constant, preguntó algo que muchos en nuestras casa pensamos: “¡Pero cómo no te sacaste una foto!”.

Y Beto explicó: “Nunca en mi vida le he pedido foto a nadie. Solamente a Julie Newmar, que era Gatubela en el Batman de aquella época”, confesó el artista nacional.

“Ella es la única persona a la que le pedí, porque no sabes cómo me tenía. Era un niño prematuro con ella y me encantaba”, confirmó sacando risas entre los presentes.