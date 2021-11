“Ese tema no me interesa”: Carlos Nair Menem se refirió a la herencia del hijo de Cecilia Bolocco

Carlos Nair Menem, hijo de Carlos Menem, estuvo invitado a la mesa de Juana Viale este domingo. Durante el almuerzo, el empresario habló sobre su relación con sus hermanos, Máximo y Zulemita y contó detalles desconocidos.

Además, Nair reveló cómo era el vínculo de su padre con su hijo menor, fruto de su relación con Cecilia Bolocco.

¿Cuánto años tiene Máximo?, le preguntó Viale. “Ya está grande, tiene 18”, contestó Carlos, que además agregó: “Por algún motivo no pudimos armar una relación, yo creo que es por la madre que no lo dejaba venir. Siempre la culpa era de mi papá, pero eso es mentira. Mi papá siempre lo quiso ver”.

Asimismo, señaló que cuando Máximo sufrió de un tumor cerebral, viajaron a Chile con su hermana y su papá, sin embargo, la animadora no los dejó ingresar al hospital. “Nos quedamos los dos afuera con Zulemita esperando y cuando mi papá entró a ver a Máximo, le habló pestes de nosotros dos, así que mi papá nos dijo: volvamos porque no hay nada que hacer acá”, comentó con frustración.

Pero eso no fue todo, porque Juana le consultó cómo se iba a resolver el asunto de la herencia del expresidente. “Ese tema no me interesa. El abogado se encargará de todo lo económico. Yo soy joven, puedo trabajar, tengo tiempo si Dios quiere”, fue la tajante respuesta con la cual cerró el tema.