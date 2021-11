Muñeca de “¿Quién es la Máscara?” se quedó con el primer lugar: optó por no revelar su identidad

El día de ayer se vivió la gran final de “¿Quién es la Máscara?“, programa de CHV en donde diversos personajes se enfrentaron.

Así, con el 55% de las preferencias, la ganadora de la gran final fue Muñeca, quien se impuso sobre la Rata en el último duelo.

“Estoy muy agradecida de este programa, de la posibilidad de volver a sentir. No se imaginan el proceso de un programa como este, tan mágico. De aquí en adelante mi vida va a estar mejor; él me lo prometió”, fue parte de lo que expresó el personaje.

No obstante, cuando le preguntaron sobre su identidad, señaló que no podía hacerlo y no lo revelaría, para luego agradecer a quienes la apoyaron: “Sé que voy a extrañar mucho a Muñeca. Desde un comienzo quise transmitir la inocencia y la energía de los niños“, relató.

La identidad de los competidores

El tercer lugar del programa, la Cigüeña, era nada menos que Natalia Cuevas, mientras que la Rata era interpretado por Jean Philippe Cretton.

Finalmente, cuando todos esperaban conocer la identidad de la muñeca, que además era la ganadora de 10 millones de pesos, el conductor Julián Elfenbein informó que no se quitaría la máscara.

Esto, porque ella será la encargada de dar inicio a la segunda temporada del programa, que inicia el próximo lunes, dejando a todos con dudas sobre el próximo capítulo.