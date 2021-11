“Sigo pensando igual”: Doctora Cordero no cambia de opinión sobre su voto que “no puede valer lo mismo”

En el pasado capítulo de ‘Pecados Digitales‘ entre las invitadas estuvo la doctora María Luisa Cordero, en el programa estelar de Mega la reciente diputada electa por el distrito 10 se refirió a una polémica frase que emitió hace algún tiempo.

“No puede valer lo mismo“, dijo en su momento la doctora Cordero respecto al valor que tiene su voto en comparación con el de su asesora del hogar.

En ese contexto, la parlamentaria electa señaló en el espacio televisivo, que conduce Javiera Contador junto a Yerko Puchento, que “sigo pensando igual, porque es cierto“.

“A mí me encantaría que la Bertita tuviera la misma información que yo. En el fondo la crítica, quiero decirlo abiertamente, el criticar no significa faltar afectivamente a una persona“, argumentó la Cordero.

Agregando que siente “mucho que la Bertita no haya llegado a aprender las cosas que he aprendido yo, entonces uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación, sean capaces de elegir a los políticos que tenemos, porque los políticos le hacen más daño a la Bertita que a mí“.

“Encuentro que hay una injusticia y que el voto tiene un sentido de información que en Chile está descuidado”, complemento.

En esa línea, ahora en su calidad de diputada electa, fue consultada de cómo podría solucionar esta problemática, indicando que hay que “transparentar”, ya que “Chile tiene una educación nefasta“.

“La educación pública chilena es lo peor que hay y nadie quiere enfrentar que la gran venganza del dictador que tuvimos nosotros fue precisamente vulgarizar la educación a grados infinitos. Yo soy producto de la educación en Puerto Montt en una escuela pública de profesores normalistas, de excelencia”, complementó la doctora María Luisa Cordero.