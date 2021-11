Cecilia Bolocco lanza nuevas poleras con estampados del momento en que se coronó como Miss Universo

Para quienes tuvieron la fortuna de vivir en la época del 1987, saben el gran acontecimiento que significó para nuestro país, que por primera vez en su historia, una chilena se coronara como Miss Universo.

Una verdadera fiesta llena de alegría para el país fue lo que logró la reina de belleza Cecilia Bolocco y que ahora podrá estar plasmado en el vestuario de sus fans.

Y es que en el marco de la colección que lanzó Cecilia para la marca Apology de Falabella, a través de un live de Instagram, la “Queen” comentó que agregará unas novedosas poleras estampadas con el icónico momento.

“Están lindas, son de algodón maravilloso y de excelente calidad. Espero que las disfruten mucho. Me convenció el equipo (de la marca), porque a mí no se me habría ocurrido jamás“, relató la modelo a LUN.

Bolocco confesó haber sentido “pudor” de hacer esto antes, por lo que pidió diseños sutiles, los que mostró a sus seguidores modelándolas ella misma.

“Me mostraron las fotos, OK con eso y me mostraron el arte. Y quise hacerlo más piola, no tan evidente de sólo sacar una foto y ponerla en una polera. Pedí un arte más abstracto (para la polera) para el momento icónico donde me estoy agarrando la corona. Todo es con el mismo colorido de las fotos y le puse unos brillantes a la corona para que resaltara“, agregó.

Revisa las poleras: