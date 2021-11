China Suárez rompe el silencio tras polémica “Wandagate”: “Muchas de las cosas tampoco son verdad”

El pasado 16 de octubre, salió a la luz pública el “triángulo amoroso” protagonizado por Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi que hasta el día de hoy tiene repercusiones.

Y fue recién este lunes cuando la actriz China Suárez rompió el silencio y contó su verdad por primera vez tras el denominado “Wandagate”, a través de una entrevista con Alejandro Fantino, estrenada por Star+.

“Te llega, evidentemente, por cualquier lado, por más de que vos tomes la decisión de no ver, siempre te llega por algún lado. Pero ya cuando hay tanto ruido es como… siempre le digo a mi entorno, a mis amigos: ‘Bueno, no quiero saber, porque muchas de las cosas tampoco son verdad‘”, señaló la actriz sobre cómo enfrentó el periodo en que estuvo en el ojo del huracán.

“Estoy siempre informada. obvio. Pero estaba en Madrid, también, estaba grabando mucho, estaba cumpliendo un sueño, entonces tenía la cabeza muy en eso (…). Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no… El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos“, agregó.

No tengo que dar explicaciones

La expareja de Benjamín Vicuña fue enfática sobre ese punto, de no tener por qué dar explicaciones: “Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Dónde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’… No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo… Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”.

La trasandina también se refirió a cómo enfrentó las críticas: “Tengo mucha paciencia, muchísima. Creo que a partir de la maternidad. Antes, cuando era chica, me decían ‘mecha corta’ porque a la primera saltaba. Entiendo que las redes sociales son un tacho de basura para mucha gente que escupe cosas como su odio detrás de una pantalla que por ahí no tienen que ver conmigo. Después me cruzan en la calle… Yo nunca tuve una situación en la calle, de que viniera alguien y me puteara en la cara. La gente que trabaja conmigo me quiere, la gente que me conoce me quiere. Eso es lo que a mí me importa“, aseguró.

Siempre se le critica a las mujeres

“Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por cómo nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia“, reflexionó la actriz de “El hilo rojo”.