Marcelo Comparini confeso íntimos momentos de su pololeo con Kathy Salosny: “Ella tomó la iniciativa”

El lunes se emitió un nuevo capítulo de “Los 5 Mandamientos”, con Marco Silva y Marcelo Comparini como invitados.

Y en un momento el conductor, Martín Cárcamo, le preguntó a Comparini sobre su relación con Kathy Salosny, la que comenzó cuando ambas iniciaban sus carreras en televisión.

“Desde chico mi herramienta en el planeta era hacerme el chistoso. Mi hermano mayor era enojón y yo chistoso, todo el rato cantando y haciendo tonteras. Cuando llegué a los 14, 15 años, descubrí que a las señoritas esto les parecía interesante, pero no descubrí que hay que rápidamente pasar un poco más allá. Entonces me pasaba que yo decía ‘Voy bien, voy bien’, porque ellas se reían mucho, y llegaba un punto en que me decían ‘Marcelo, qué bueno que llegaste, quiero contarte que me encanta Juan"”, confesó el periodista.