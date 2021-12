Daniel Valenzuela entrega detalles de su relación con su exesposa Paloma Aliaga y su hermano

Sin duda unos de los momentos más difíciles en la vida del locutor radial, Daniel Valenzuela fue en el año 2013, cuando su pareja de ese entonces, Paloma Aliaga, con quien llevaba años de relación y tenían dos hijas, se vio involucrada con Cristóbal, su hermano, con quien tiene dos hijos.

Y como dice el dicho, “el tiempo todo lo cura”, esta situación, que fue un verdadero golpe bajo para él y un escándalo nacional, ahora ya estaría todo superado, así se le ha visto en redes sociales donde ha publicado fotografías de todos compartiendo como familia.

Y de eso habló en el programa “Los 5 Mandamientos”, dónde abordó la compleja situación familiar que debió enfrentar.

“Un niño siempre suma paz, calma y energía. Uno aprende a vivir y a agradecer estas instancias. Yo no me puedo privar y ganamos todos finalmente con un ambiente de paz, de tranquilidad y sano”, señaló sobre su último sobrino que nació hace poco.

Respecto a las fotografías en donde se les ve a todos con una buena relación, aseguró que “son fotos familiares que de repente uno sube y se hacen públicas, pero son momentos gratos, felices y un niño trae calma, paz, y a eso hay que sumarse, no hay otro juicio ni cuestionamiento”.

Luego, su conductor, Martín Cárcamo trató de ahondar más en el tema, pero Daniel prefirió no entregar mayores detalles. “Yo estoy bien”, fue lo último que dijo.

Las palabras de Daniela Nicolás

Su compañera, Daniella Nicolás, quien también participó en el estelar de Canal 13, también quiso dar su opinión y solo tuvo frases bonitas para el “Palomo”.

“A mí no me sorprende esa foto porque te conozco y tu calidad humana es increíble, una persona que no ve maldad, que a estas alturas del partido lo único que te importa son tus hijas”, sostuvo la ex Miss Chile.