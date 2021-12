“Estoy destrozado”: La sensible despedida de José Miguel Viñuela a Bibiano Castelló

El ex “Mucho Gusto”, José Miguel Viñuela, fue uno de los rostros que expresó su emoción en la despedida de Bibiano Castelló, director de TV que falleció durante la jornada de ayer.

Fue a través de Instagram en donde el ex rostro de Mega le había enviado un especial mensaje de apoyo al exdirector de TV y mejor amigo de Felipe Camiroaga, quien lamentablemente falleció en la jornada del pasado miércoles.

“Tu último registro amigo… Tuve la suerte de poder conocerte, trabajar contigo, disfrutar de tus buenos momentos y también de los malos… esos que conversamos tantas veces… Cuando te sentías solo y con amigos contados con los dedos de una mano“, inició señalando.

Luego continuó: “Pero saliste adelante… como fue tu costumbre, sin jamás pedir nada a nadie y ahora, justo ahora cuando te veía tan feliz como lo refleja tu cara en la foto, nos dejaste”.

“Estoy destrozado amigo, se me caen las lagrimas mientras escribo… se me vienen a la mente tantas conversaciones… Como siempre te preocupaste por mí, como me acompañabas en cada desafío, tus conejos”, precisó proto.

Tras esto añadió: “Recuerdo cuando me fui de Mekano y llegué al matinal y te dije llorando que no me sentía ni animador juvenil, ni adulto y me dijiste: tienes que hacer el luto y eso es sólo tiempo, no puedes apurarlo“.

“Nuestros partidos en tenis en Concón después del matinal… en fin, podría seguir días y días… Me pregunto: ¿por qué ahora? Cuando estabas tan feliz y lleno de proyectos, no hay consuelo”, redactó.

“Solo me tranquiliza el hecho de saber que debes estar poniéndote al día con tu compadre… eso me tranquiliza… Te quiero amigo querido. Descansa en paz, descansa…”, cerró Viñuela.

