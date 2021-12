Marcelo “Chino” Ríos aparece en Instagram con su “encuesta presidencial”

La ex raqueta número 1 del mundo está de vuelta en redes sociales, así tal cual. Esto, tras compartir a través de sus historias de Instagram, nada más y nada menos, que una encuesta presidencial. Así tal cual.

El “Chino” escribió: “¿Quién creen ustedes que debería ser el próximo presidente de Chile?”, dejando a sus seguidores a libre albedrío de elegir entre las opciones: Kast y Boric, tal como señala el texto que publicó.

Asimismo, se puede observar que junto a sus palabras acompañó la imagen de ambos candidatos.

¿Qué se traerá entre manos Ríos?, quien después de tanto tiempo vuelve a la esfera pública, pero no para hablar de tenis, pero no para pelearse con figuras de la televisión como Jordi Castell si no que, a cumplir con un rol de investigador de opinión pública, por decirlo así.