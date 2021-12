Denise Rosenthal fue catalogada como “Artista del año” en Premios Musa 2021

El pasado jueves se desarrollaron los Premios Musa 2021, donde la artista nacional Denise Rosenthal se quedó con el galardón a la Artista Musa del año.

Esta ceremonia premió los mejores lanzamientos del último tiempo, donde participaron múltiples rostros nacionales.

En esta línea la intérprete de “Agua” subió al escenario para agradecer a quienes confiaron en su talento: “Chile me vio nacer, me vio crecer y me acompañó a aprender. Soñaba con que en mi propia tierra pudiera sembrar las semillas que me permitieran construir resistencia entre flores en la mitad de los cementos“.

“Hoy quiero agradecer cada experiencia que me permitió crecer, toda agua que me permitió fluir y toda persona que confió en mí, más de lo que yo misma confiaba“, sumó luego.