Nataly Chilet desclasificó tenso round que vivió con Yann Yvin en “MasterChef Celebrity”

El pasado miércoles Nataly Chilet y Tutú Vidaurre participaron en un live de Instagram de “MasterChef”, en donde soltaron algunas anécdotas que vivieron en el programa culinario de Canal 13.

En la conversación quien entregó desconocidos detalles fue la periodista, quien reveló tener un tenso cruce con el chef Yann Yvin.

“Me peleé con el chef Yann Yvin. Yo estaba haciendo mi crema y el chef, desde adelante me dice ‘por la cresta Nataly, ¿cuándo vas a empezar a hacer la crema?”, relató Nataly Chilet en medio de la conversación.

Tras esto entregó más detalles: “Yo dije ‘a la cresta’. El título me importa un pepino, no me importa pelearme con el chef… por qué viene a decirme eso. Entonces le dije ‘por la cresta Yann, estoy esperando a que me traigan la crema“.

“Entonces se armó un conflicto. No sé si saldrá en pantalla, pero si no sale, ya se enteraron“, soltó luego.

Luego se refirió a este momento de la discusión: “Dije ‘no me importa si no me eligen, no me importa si me echan, me da lo mismo, pero no me puede tratar así“.

Por último señaló que esto generó una enemistad entre ambos: “Fue una cosa puntual, le tengo un gran cariño a Yann.. Lo conocía desde antes y él es muy distinto en pantalla que fuera“.

Aquí puedes ver el registro: