Neme bromeó con dichos de vocera de José Antonio Kast: “Ayer compré cinco casas”

El pasado jueves la vocera del candidato presidencial José Antonio Kast, Macarena Santelices, generó bastante polémica luego de que se refiriera al costo de las viviendas en el país.

“Si se van a seguir aprobando los retiros, aprobemos el 100% para que las personas puedan comprar una segunda vivienda“, inició señalando Santelices.

Luego continuó: “Sí hay propiedades por 10, 15 o 20 millones de pesos, de verdad creo que es una falta de respeto para las personas de esfuerzo que digan que no”.

Estos dichos generaron múltiples críticas en las redes sociales, lo cual incluso fue tocado este viernes en “Mucho Gusto”, donde el animador José Antonio Neme bromeó con estos dichos.

“Ayer me compré cinco casas. Oye, están botadas las casas. Súper baratas. El problema es que no tengo donde ponerlas. Tengo las casas pero no tengo el terreno. En realidad son cinco casas de muñeca pero no importa”, inició relatando el conductor.

Tras esto retomó el tono serio y sostuvo: “Quedó la escoba con la cosa de ayer. Estas cosas pasan en la discusión política“.

“Nadie la atacó, nadie ataca a nadie y ni encerronas a nadie. Estamos en un momento en el debate en donde sube de temperatura y evidentemente pueden pasar estas cosas”, afirmó.