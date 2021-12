“Partió una persona a la que le teníamos mucho cariño”: Claudia Conserva y sus palabras tras la muerte de Bibiano Castelló

La comunicadora conducía su programa MILF, este miércoles, cuando fue informada de la lamentable muerte del director de televisión Bibiano Castelló.

“Me siento un poco desencajada en este minuto, porque acabo de recibir una noticia muy triste. Entonces me cuesta mucho terminar el programa”, señaló la animadora.

Además de comentar: “Partió una persona a la que le teníamos mucho cariño con el ‘Pollo’ y mucha gente de la televisión, así es que seguramente ustedes se van a enterar y todo, pero es algo que acaba de suceder. Y cuando uno está en un programa en vivo es súper difícil como abstraerse de algo que te impacta de esta manera”.

Un momento después, Claudia, continuó su relato: “Claro, no había querido compartir con ustedes esta noticia que me llegó hace un rato atrás, porque no quería ser yo la persona que hiciera pública esta situación. Sin embargo, ya salió en la prensa y ustedes, a través de Twitter, también lo saben”, fueron parte de las sentidas palabras de Conserva.