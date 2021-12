Coco Legrand habló en Teletón sobre su estado tras sufrir grave accidente: no volverá a andar en moto 

“Coco” Legrand estuvo en Teletón y se refirió al accidente en moto que sufrió hace dos meses, el cual lo dejó con graves lesiones.

“El día que tuve el accidente, fue el día de los ángeles custodios. Parece que me ayudaron y me dejaron vivito y coleando”, partió relatando el comediante en conversación con Karen Doggenweiler.

Recordemos que el hecho se registró el 2 de octubre pasado, cuando Legrand se trasladaba en su motocicleta por La Pirámide, camino a Los Andes, cuando impactó contra una barrera de contención.

Tras el hecho el comediante de 74 años fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde fue operado por lesiones en su cadera. Posteriormente quedó con reposo absoluto, en silla de ruedas y con una de sus piernas que aún están enyesadas.

Sobre su recuperación, Legrand indicó: “Ha sido muy difícil, llevo dos meses en cama, eterno, y me queda un mes más. Pero igual me voy a levantar y caminar”.

Posteriormente, la recordada figura del espectáculo nacional se refirió a la radical decisión que tomó tras el accidente: “Lo que no voy hacer será andar en moto nunca más”, afirmó.

El accidente

En el espacio el comediante relató sobre el accidente: “Yo venía no más allá de 45 ó 50 kilómetros por hora, y miro por el retrovisor si venía el grupo de motoqueros con los que íbamos a viajar a Los Andes. De pronto veo un auto oscuro que viene, pero muy rápido”.

Finalmente, Legrand relata: “pasó a veinte centímetros de la moto, eso me asusta y me corro hacia la berma y me encuentro con una lámina de acero. La moto golpea ahí. Yo no tuve ningún problema, ninguna herida, pero la tibia y el peroné se quebraron”.