Francisco Saavedra expuso secreto de Jorge Zabaleta sobre Cecilia Bolocco: “Déjame ser hocicón”

A eso de las 9:30 am el animador Francisco Saavedra y el actor Jorge Zabaleta se subieron a un vehículo, en el llamado “Carpooltón” de la Teletón.

En este sentido los comunicadores se trasladaron hacia el musetón, recinto que exhibe las boras que hicieron los niños de la Teletón.

En este sentido Zabaleta protagonizó un hilarante momento, luego de que bromeara con su amigo preguntando si compraría algo para su caída de pelo.

“¡Ridículo, a mí no se me está cayendo el pelo! ¡No me digas que se me está cayendo el pelo!”, le replicó el conductor de “Lugares que Hablan”.

Pero esta broma tuvo una rápida venganza, luego de que Saavedra le envió un mensaje a Cecilia Bolocco, quien se encontraba en el estudio.

“Cecilia Bolocco, ¿te puedo decir algo? Jorge Zabaleta dijo que eras su amor imposible“, expresó el rostro de Canal 13, mientras que Zabaleta atinó a pegarle un codazo. “Déjame ser hocicón”, soltó entre risas Saavedra.

Ante estos dichos la ex Miss Universo reaccionó: “No, no me molesten a mi Jorgito. Lo que pasa es que nos conocemos hace muchos años, ¿cómo va a estar enamorado?”.

“Él está como quiere, digámoslo”, sumó luego Diana Bolocco que también estaba en el set. Tras esto Cecilia cerró: “Yo lo adoro, pero es un cariño de amistad…“.