Maly Jorquiera pide que Sergio Freire lea el cómputo final de la Teletón y envía mensaje a Natalia Duco

Maly Jorquera propuso a su esposo, el comediante Sergio Freire, para leer el computo final de la Teletón 2021. La actriz comenzó la campaña en su cuenta de Instagram, donde recibió múltiples mensajes de apoyo.

“Esto sería ‘ÉPICO’ (Como dice nuestro hijo 😍😍🤣🤣) de ver en la Teletón”, escribió la actriz en la publicación de un video.

El registro es un momento de la recordada participación de Freire en el Festival de Viña del Mar, cuando señalaba que su pesadilla recurrente era estar en la Teletón y que Don Francisco le pidiera leer el cómputo final.

“Sueño que estoy en la Teletón con los famosos (…) van a leer el cómputo final, todo Chile mirando, el Estadio Nacional lleno, sale don Francisco y me mira: Freire, léalo usted“, relata Freire.

Posteriormente el comediante reconoce que nunca puede leer el monto ya que es muy elevado (en el caso de su pesadilla $450.345.789.987). “¿Por qué no me llamaron cuando iban en dos lucas no más?”, afirma en el relato.

Las palabras de Maly no dejaron indiferentes a los internautas, quienes rápidamente aplaudieron la recordada rutina y pidieron que Freire se suba al escenario a leer el cómputo final.

Finalmente, la actriz también envió un mensaje a la deportista Natalia Ducó , quien en la presente jornada se equivocó al leer el cómputo final.

“Tranqui Natalia Duco, Sergio Freire también lo soñó algún día, te apoyamos, te entendemos”, escribió Maly.

Revisa la publicación a continuación: