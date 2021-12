“No se puede competir con los hombres, porque somos distintos”: Marlen Olivari y su opinión sobre el feminismo

Marlen Olivari estuvo de invitada en el estelar “Pecados Digitales”, en donde hizo grandes confesiones.

La animadora del espacio, Javiera Contador, le preguntó: “¿No te consideras una mujer feminista?”

“Sí, pero no soy extrema en nada. Se empecinan mucho las mujeres a veces en tratar de ser superiores al hombre. Hay muchas injusticias que podríamos mejorar en el camino, pero no me gusta eso de la mujer amachada que quiere ser más macho que un hombre”, respondió la actriz.

Además, agregó que no se puede competir tratando de ser iguales, porque somos distintos, sin desconocer que el género femenino debe luchar por tener igualdad de oportunidades.

Luego de esto, Contador afirmó: “Pero la definición de feminismo es esa igualdad”, tras lo cual la ex “show woman” respondió que sí, pero en la justa medida. Así de clara.