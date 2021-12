“Nunca pensé que con pulmones ajenos se pudiera cantar igual que antes”: Don Francisco y las emotivas palabras para el “Puma”

El cantante venezolano se hizo presente en la noche inaugural de la Teletón, marcando uno de los momentos mas emotivos.

José Luis Rodríguez, quien vivió en los últimos años muchas complicaciones de salud, cantó y conversó de lo humano y lo divino con Don Francisco.

“Yo lo vi en los últimos días cuando creí que no resistía y recibió un doble trasplante de pulmón el 17 de diciembre de 2017. Poco tiempo después reinició su carrera artística y por quinta vez está con nosotros”, fue la presentación de Mario Kreutzberger.

Además, agregó: “Nunca pensé que con pulmones ajenos se pudiera cantar igual que antes”.

Un momento después, el artista recordó algunos episodios muy importantes: “Esa noche literalmente fui a despedirme de Don Francisco, de Mario. Me fui con el corazón, no sé, comprimido, pero Dios tuvo otra cosa para mí, me regaló más tiempo y aquí estoy”, señaló.

Asimismo, el intérprete que se lanzó a la fama en el Festival de Viña del Mar, hizo un gran reconocimiento al animador de la cruzada solidaria: “Fuiste de las pocas personas, que fueron habitualmente a mi casa a darme fuerza. Tus visitas a mi casa me dieron mucha fortaleza, cada vez que te ibas yo sentía ganas de seguir”, fueron las emocionantes palabras con las cuales cerró el “Puma”.