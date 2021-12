“Es una mujeraza”: Gabriel Boric recordó a quien lo cuidó durante su infancia

Este lunes Canal 13 emitió un programa especial con miras a la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el 19 de diciembre, instancia electoral que definirá al próximo Jefe de Estado para el país.

El espacio televisivo se llama “Las Caras de la Moneda” y es conducido por el emblemático animador Mario Kreutzberger, conocido como ‘Don Francisco’. En el primer capítulo del programa de conversación estuvo presente el candidato presidencial Gabriel Boric.

El abanderado de “Las Caras de la Moneda”se refirió a varios temas, entre ellos, conversó de una de las mujeres importante en su vida, se trata de Doña Eliana Landeros quien estuvo por casi 20 años en la casa del diputado de Convergencia Social.

Ella llegó cuando Gabriel era pequeño, a quien definió como “muy tranquilo” en sus primeros años de vida. Además, reveló que no le gustan mucho las papa fritas, pero si le encanta la lasaña y el pie de limón.

“Cuando lo veo con todas las cámaras, me parece que fuera mi hijo que está ahí. Me va a doler mucho que no salga, pero tengo toda la fe que va a salir“, dijo doña Eliana en el espacio emitido por Canal 13. En esa misma línea agregó que “siga adelante y que me voy a sentir muy orgullosa si sale Presidente. Siempre te estaré apoyando“.

Posteriormente, tomó la palabra Boric para dedicársela a la mujer que lo crio. “La Eli es una mujeraza, una mujer trabajadora, luchadora de cuatro hijos que los sacó adelante con su marido”, señaló.

También añadió que “no solamente se quedaba con esa pega en la cual a nosotros nos dio un cariño gigantesco e infinito. Hoy día sigue yendo a la casa de mis padres como amiga de mi madre y se juntan a conversar y compartir”.

“Es una dirigenta social, además, de toda la pega que hacía, estaba en la junta de vecinos de la gloriosa Fritz Roy (…) estaba en cursos de diferentes manualidades, era la que organizaba todas las actividades benéficas. Me saco el sombrero, la Eli es una tremenda mujer“, remarcó.