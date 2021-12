“Fue mi primer corazón roto”: Gabriel Boric reveló que fue “rechazado” por conocida actriz nacional

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reveló que una conocida actriz nacional lo rechazó cuando era adolescente, durante el programa “Las caras de la Moneda”, espacio conducido por Mario Kreutzberger.

Durante la emisión del capítulo, el abanderado recordó que “esto debe haber sido el año 2001 yo creo, y yo estaba en esa época en esos tiernos 14, 15 años, perdidamente enamorado de una chiquilla que hoy día muchos de ustedes seguramente conocen, porque ella era dos años menor que yo pero hoy día es actriz, se llama Montserrat Ballarín“.

“Y me acuerdo que fui a su casa (…) un día de lluvia. Me decidí y dije ‘le voy a decir’, después de haber pensado y sufrido (por ella)“, agregó el aspirante a La Moneda.

“Era muy tímido y fui, (estaba) mojado entero y ella me recibe en la mampara de su casa, y yo le digo ‘Montse, te tengo que confesar que estoy perdidamente enamorado de ti’ y me responde con su habitual dulzura, me mira a los ojos y me dice ‘ay Gabriel, qué tierno‘ y me da un abrazo, que es una sentencia de muerte para un joven enamorado”, relató Boric.

Finalmente declaró que “yo diría que ese fue mi primer corazón roto“.