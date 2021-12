Juan Falcón muestra el huerto que hizo junto a su pareja: “No es el mismo sabor”

El conocido actor, que ha sido el galán de teleseries por años, Juan Falcón, está radicado en nuestro país hace más de dos décadas y hoy, vive en una parcela en la comuna de Talagante, donde instaló una huerta junto a su polola, Jocelyn Urzúa, con quien ya ha plantado varias verduras en el patio de su casa.

Así lo confesó el profesional a LUN: “Llegamos a esta casa hace cuatro años y había tierra. Había que hacer algo para entretenerse”.

“Primero intentamos plantar verduras con semillas. No resultó. Después encontramos un lugar, en Talagante, donde venden los almácigos. Al principio armamos una huerta enorme, pero la achicamos porque era mucha pega. Si al final de todo, sale más barato un kilo de tomates que estar haciendo huerta”, señaló en la entrevista al medio.

Pero la cosa no fue tan fácil como parecía, ya que lamentablemente este invierno, de 25 paltos, solo sobrevivieron 7. “Acá (Talagante) es muy helado y no teníamos nada”, indicó Urzúa.

No se dieron por vencidos

Pero no se dieron por vencidos. Investigando, lograron adquirir un invernadero en China, que cuenta con un motor automático de riego, y gracias a éste lograron cosechar lechugas y tomates.

“Se aprecian cinco corridas de plantaciones que se mantienen por sistema por goteo. En primera fila tienen albahaca, khale, cilantro, perejil y frutillas. En una segunda, cebolla blanca y ajo. En la tercera ají cristal y ají cacho de cabra. La cuarta es para ciboulette y tomate cherry. Y en la quinta tomate colono, tomate rosado y zapallo camote”, agregó el actor.

Respecto a las frutas y verduras que no consumen, la pareja aseguró que la regalan a familiares y amigos: “Les ofrezco de todo para llevarse, me tiran la talla que se van de acá como si fueran a la feria. Y les encanta porque no es el mismo sabor”, finalizó.