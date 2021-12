Marcelo Marocchino se confiesa: “No hay un gran hombre sin una gran mujer al lado”

Marcelo Marocchino es un guapo italiano que ha optado por el camino de formar una linda familia junto a su esposa Magui Benet, de quien siempre se le ha visto muy enamorado y con la que tienen dos hermosos hijos.

En la sección “En nuestros zapatos” de esta semana, conversamos con el empresario quien nos reveló detalles de lo que piensa sobre el género femenino.

En esa línea nos reveló que “me llevo genial con las mujeres, yo les tengo mucho respeto, fui criado en una familia con casi la totalidad de mujeres”, además aseguró que “son extremadamente importantes en la vida de cualquier persona, no hay un gran hombre sin una gran mujer“.

Y como era de esperar, solo tuvo bellas palabras para la madre de sus hijos: “Yo al lado tengo a una mujer enorme, fantástica, que me apoya, me apaña y me levanta el animo cuando está caído”.

Además, nos comentó que si pudiera elegir ser una mujer famosa, él sería, nada menos que la artista Jennifer López.

Revisa la entrevista completa: