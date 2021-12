¡Muy romántico!: Coté López comparte fotografía de su matrimonio en su aniversario N°15

Ellos día a día comparten gran parte de su vida en redes sociales, donde se ven profundamente enamorados y disfrutando de una vida plena junto a sus cuatro hijos. Nos referimos a la modelo y empresaria Coté López con su marido, el futbolista Luis “Mago” Jiménez.

Y hoy vivieron un día muy especial, ¡ya que están de aniversario!. Son 15 años de amor y Coté quiso recordarlo con una fotografía de su matrimonio junto a unas emotivas palabras dedicadas a su esposo.

“Hoy cumplimos 15 años de matrimonio. 17 y 22 años teníamos cuando dijimos “acepto”. Dos niños jugando a ser grandes” ahora dos grandes jugando a ser niños”, comenzó su escrito.

“Nunca imaginé que sería tan feliz, que tendría una familia tan hermosa, que me sentiría tan plena en mi vida y la mitad de eso es gracias a ti. Eres mi complemento, mi vida, la persona que necesito siempre, este triste, feliz, aburrida, entretenida, normal…. En todos mis estados te quiero siempre conmigo. No me aburres jamás y no me canso nunca de ti. Y así como vamos estoy segura que seremos de esos abuelitos que mueren abrazaditos Juntos”, aseguró.

“Te amo mi amor y no me basta esta vida para decírtelo❤️@luisjimenezok gracias por elegirme y por nunca haberme cortado las alas, bueno yyyy por aguantar mis desastres tb gracias jajajajaja 6-12-2006″, concluyó el romántico texto, que se llenó de buenos comentarios en Instagram.