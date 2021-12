Daniela Aránguiz lanzó duro mensaje sobre la limpieza en “El Discípulo del Chef”

Daniela Aránguiz ha expuesto su fuerte personalidad en el programa “El Discípulo del Chef”, donde ha tenido más de un encuentro con sus propios compañeros, principalmente por tema de limpieza.

Y su nivel de preocupación por este tema es tal que hace algunas semanas señaló que llevó sus propios artículos para asear parte del set del programa de CHV.

“Tengo mi pinza, que no me gusta que use nadie. También tengo mi escobilla de uñas, que es muy importante; un gorrito para amarrar mi pelo… y un labial”, sostuvo en la oportunidad, reconociendo ser una maniática de la limpieza.

Bajo este contexto la esposa de Mago Valdivia reposteó unas historias, donde se ve aseando el lugar de trabajo de su maquillador, quien sostiene que se comportaba igual en todos lados.

Esto luego de que la participante del programa de comida de CHV lanzara ácidos mensajes hacia algunos de sus colegas.

“Hay que ser limpiecita hueón, porque imagínate las cochinas. Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy. Con eso les digo todo”, afirmó.

Por último expresó que, a pesar de no respetar las medidas de higiene, “después se hacen las ofendidas“.