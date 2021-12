El duro año de Michelle Carvalho: Se desahogó en Instagram y lamentó nueva pérdida en su vida

Dicen que cuando pasan las cosas malas, llegan todas juntas, y este periodo de mala racha es el que está viviendo la modelo brasileña Michelle Carvalho.

la semana recién pasada sufrió la pérdida de su mascota, ahora otra muerte enluta a la exchica reality.

Así compartió este lamentable episodio través de sus redes sociales, donde inicialmente comentó que su abuelita se estaba complicada de salud.

“Tuvo un infarto y está internada allá en Brasil. Les pido un minuto de su tiempo para orar por nosotros y enviar buenas energías”, fueron las palabras de la brasileña.

Más tarde, comunicó la lamentable noticia: “Agradezco a todos por el cariño y las oraciones, pero no resistió mi abuelita y falleció”.

Carvalho, notoriamente afectada nuevamente a través de sus historias de Instagram otra historia compartió con sus seguidores, una sincera reflexión sobre lo difícil que ha sido este año para ella.

El desahogo de Michelle Carvalho

“Fui acosada desde febrero, innumerables peleas que ustedes ya saben porque se hizo público, lo cual me silenciaron y me opacaron. El accidente de marzo en Buzios en buggy que casi me saca la vida, decepciones con amistades y términos, un monstruo me agredió brutalmente en la vía pública en junio, dejándome múltiples lesiones físicas y psicológicas, como crisis de pánico y ansiedad. Falleció mi mascota y mi abuela”, comentó Michelle.

De todas maneras, tiene la esperanza de que el próximo año la situación mejore, pues cómo se dice, siempre después de la tormenta sale el sol: “Ya nada me sorprende la verdad. Sólo espero que mi 2022 sea bendecido, lleno de luz, amor y salud”, sentenció.

Revisa sus historias: