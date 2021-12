José Antonio Kast recuerda a su madre fallecida: “Me diría que nunca pierda la fe”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, protagonizó un emotivo momento al recordar a su madre fallecida durante el programa “Las caras de la Moneda”, espacio de Canal 13 conducido por Mario Kreutzberger.

“Ella no lo alcanzó a ver en esta posición donde está usted ahora (…) ¿ella qué le diría a usted en este momento?”, fue la pregunta realizada por el conductor del espacio.

Tras esto, Kast respondió que su madre le diría “que me cuide y que la familia está primero, y que nunca pierda la fe”.

El abanderado del Partido Republicano comentó que su madre “era muy querendona, pero muy respetuosa de la libertad de cada uno de sus hijos. En ciertas cosas ponía límites, pero ella se daba cuenta de que cada uno tenía su vocación”.

“Muchas veces trató de evitar por el cariño que sentía de que uno se arriesgara en la política, decía ‘la política es tan dura, no te va a hacer bien’, pero cuando ya iba teniendo ciertos logros, cuando vio que había perdido de alcalde y fui concejal, me apañó. Después cuando fui diputado, fui candidato al Senado, no resultó, en todas esas cosas siempre apañó, entonces ella siempre se preocupaba del otro”, aseguró Kast.

“Pero yo creo que me habría alentado y estoy seguro que hoy día me acompaña todos los días”, finalizó.