Bárbara Rebolledo sobre su rol como constituyente: “Al principio fue muy duro”

Bárbara Rebolledo hace unos días lanzó dos cuentos para niños “Los primeros habitantes” y “Colón el navegante”, los primeros de diez que forman parte de la primera colección que narrarán la historia de Chile.

Un trabajo que la periodista lleva realizando desde hace diez años y que ahora dieron fruto con unos libros realizados de la mano con la editorial Zig Zag. “El amor por la literatura, el arte y la cultura me impulsó a no parar”, sostuvo.

Periodista, escritora y constituyente

Respecto al ritmo de vida que ha llevado este último tiempo, Bárbara conversó en exclusiva para Sillón Vip y nos contó detalles sobre cómo ha sido su experiencia en política y cómo ha compatibilizado sus tiempos.

“Es sacrificado, me ha costado mucho compatibilizar mis tiempos, sobretodo porque mis niñitas estaban acostumbradas a la mamá presente ahora hay una mamá que trabaja mucho fuera de la casa, pero entienden que es importante lo que tengo que hacer, que estamos escribiendo una nueva historia“.

De la televisión a la política

“Siempre me ha gustado la política, me ha fascinado, lo que pasa es que como periodista una cubre un espacio político desde la pregunta, la interrogación, el emplazamiento. Y desde mi crítica a la situación, uno se queja y se queja, entonces dije ‘vamos a ver si ser política y estar en el ruedo es tan fácil como cuando uno lo ve de afuera‘ y quiero decir que es complejo, es difícil y son muchas horas de trabajo“, aseguró.

Sobre qué encuentra similar entre la política y la televisión, la exrostro de tv aseguró que si bien está trabajando en política, no se considera una política y que al “compatibilizar miradas hay que conversar, y es como cuando tu entrevistas tratas de sacar lo mejor de tu entrevistado, acá también tratamos de sacar lo mejor, o es lo que intento, es sacar lo. mejor de las miradas para poder construir”.

“Adentro hay egos, hay miradas, hay todas esas cosas que también uno ve en televisión”, agregó.

“Al principio fue muy duro, me costó sobretodo porque yo me metí a esto con mucho amor, con mucha pasión con muchas ganas de poder colaborar y entré a un espacio donde me miraron como ‘mala’, como que yo no quería que las cosas resultaran y eso me dolía”, sin embargo agregó que actualmente esto se ha superado y que ahora tienen super claro que su idea es colaborar.

Al consultarle sobre si le gustaría volver a la televisión, señaló sí, pero que más adelante y que le encantaría que fuera en un programa de política para aportar con todo lo aprendido en su trabajo como constituyente.

Revisa la entrevista completa: