“Lucho día a día con este put..fantasma”: Karen Bejarano y su dura batalla contra la depresión

La conocida cantante Karen Bejarano, nuevamente alertó a sus seguidores debido a sus complicaciones de salud.

Es así como a través de sus historias de Instagram compartió una situación que lamentablemente la obligó a ir a un centro de urgencias médicas.

“Hoy, el túnel parece sin salida y eso me desespera. Quizás para muchos de ustedes, la depresión parece ser un tema superado en mí, pero lucho día a día con este put.. fantasma que me rodea y hay momentos en lo que, a pesar de querer vencerlo, no me da el cuero, el corazón y la mente”, fueron sus primeras palabras.

Luego comentó que hace días que estaba con mareos, con pesadez y con una carga emocional muy grande.

“Me pregunto una y mil veces por qué me siguen afectando cosas que ya me han pasado antes…Pero lamentablemente no logro aprender”, escribió, dando luces de lo afectada que estaba.

“No me cabe en la cabeza ni en el corazón, que sean las mismas personas que significan tanto para mí, las que me siguen dañando el alma. De verdad quiero aprender…necesito aprender”, cerró la artista, que entre líneas da a entender que los responsables de su estado serían personas importantes para ella.

Un momento después, la concursante de “El Discípulo del Chef” publicó una imagen acostada en una camilla, en donde señaló: “Así no más. Ocúpense de su salud amigos…es lo único que realmente importa”, fue su reflexión, para finalmente comunicar que había sufrido una “crisis de ansiedad”.

