Rafael Cavada entregó detalles de cómo ha sido su recuperación tras su accidente en moto

El pasado 18 de noviembre Rafael Cavada fue víctima de un lamentable accidente de tránsito mientras se desplazaba en su moto, camino a su domicilio en Ñuñoa.

El periodista de CHV terminó con lesiones en su muñeca y pierna, por lo que debió someterse a un extenso periodo de recuperación.

Pasado casi 20 días de este accidente, el rostro de CHV entregó detalles de cómo ha sido su recuperación, así como las intervenciones a las que debió someterse.

“La operación que tuve a la mano fue bastante larga y compleja, el médico me advirtió que podía perder la mano“, partió señalando el periodista en una entrevista a LUN.

En la misma línea sumó: “Tengo una órtesis que inmoviliza desde el codo a la palma de la mano derecha. Tengo varias fracturas ahí. Tengo una bota ortopédica en el pie derecho, también tengo varias fracturas ahí, como cuatro”.

Junto a esto señaló que, con el fin de acelerar su recuperación, se somete a un tratamiento que involucra cámara hiperbárica.

“Tengo que venir todos los días. Me meto una hora y ahí respiro oxígeno puro a mayor presión del que hay en la calle, eso aumenta el oxígeno en la sangre y hace que la recuperación sea más rápida. Eso me ha hecho excelente, estoy mejorando a mucha mayor velocidad”, explicó.

A pesar de la gravedad de este accidente, Cavada relató que no tiene intenciones de dejar de usar su moto.

“No me voy a bajar de la moto, pero sí a limitar su uso. El kinesiólogo de la clínica me dijo algo interesantísimo: que yo ocupo la moto para trabajar y que mi nivel de accidentabilidad tiende a 100%. Yo ocupaba la moto para cubrir los espacios y correr de aquí para allá todo el día para llegar a la hora. Ahora tomaré más Metro, o andar en bicicleta o auto cuando pueda. Usaré la moto los fines de semana para divertirme, pasarlo bien”, cerró.