“Tuve vidas anteriores en Egipto”: Confesó Kenita Larraín, tras someterse a una regresión

La figura televisiva estuvo de invitada en un capítulo de “La Divina Comida”, exhibido hace un par de semanas atrás, instancia en que hizo grandes revelaciones.

Durante la velada, que además compartió con Jacqueline Pardo e Iván “Potro” Cabrera, sucedió algo inesperado con otro de los participantes: Felipe Izquierdo, quien le obsequió a la modelo una figura de Isis.

“Isis. Siempre que se habla, para los católicos, la madre María, que es la diosa madre en el fondo, la energía que representa a la madre. El Isis representa toda la energía de la madre cósmica. Te pasaste”, fue el agradecimiento de María Eugenia.

“¿Tú fuiste a Egipto?” le preguntó el actor. “Sí. En Egipto me hice vegetariana. Me serví pollo y voy a comer y no pude. Y no es que lo probé y me cayó mal. Hice como un click. Y nunca más pude comer carne”, comenzó el relato de Larraín, que ademas agregó.

“En mi primer viaje no pude entrar a las pirámides, porque me di cuenta que tenía claustrofobia, volví a Chile y me hice una regresión, porque sí creo en la reencarnación y en vidas anteriores”.

Tras lo cual el comediante le preguntó: “¿Qué eras tú antes?”. “Tuve vidas anteriores en Egipto”, respondió “Kenita”, para el asombro de todos los que estaban presente en la comida.