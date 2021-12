“Si sale un gobierno comunista, nos vamos a la mierda”: Marcelo Ríos comparte reflexión previo a la segunda vuelta presidencial

El extenista Marcelo Ríos publicó una extensa reflexión a través de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, en relación a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 19 de diciembre.

“Me llama la atención tantos comentarios que se refieren a mi vida acomodada tratando de impedir que yo entregue mi opinión política en estas próximas elecciones, cosa que encuentro una estupidez y me hace pensar que hoy hay mucha envidia a las personas acomodadas (en mi caso, a mi éxito deportivo y laboral) y que creen que es injusto que personas tengan más que otras”, comenzó expresando Ríos.

“Me pongo a pensar en envidia y es una cosa que siempre ha existido (todo esto lo hablo a modo personal), pero que sea injusto que yo tenga esta vida no me parece y lo único que me deja claro es que ellos piensan en igualdad, término que para mí está mal utilizado, ya que para mí igualdad en este caso debería ser en salud y educación”, complementó.

“En eso sí estoy de acuerdo, pero no que todos seamos iguales económicamente, cosa que esta gente piensa que con un gobierno comunista lo van a lograr, cosa que les puedo afirmar que no será así”, agregó posteriormente.

En esta misma línea, sobre su “vida acomodada”, enfatizó que “nadie me la regaló, tengo los mismos problemas que la gente común y no por tener esta vida soy más feliz (la plata no compra la felicidad), yo pago impuestos en Estados Unidos y en Chile, pago isapre, colegio, etc. igual que todos, pero ese no era el punto principal de este mensaje”.

“Estos últimos días me he dado cuenta que la gente piensa que teniendo un gobierno comunista sus vidas cambiarán, serán y tendrán todo lo que el gobierno les promete, pero he investigado y les quiero contar que eso es imposible de lograr”, profundizó el ex “número uno” del tenis.

“Yo les digo como chileno que amo mi país, que siempre di mucho por él, que tengo muchos familiares y amigos ahí, que si sale un gobierno comunista nos vamos a la mierda y lo más seguro sin retorno, no creo que valga la pena ni siquiera pensarlo”, sostuvo Ríos.

Finalmente, declaró que “cada vez que veo a Gabriel Boric me acuerda al típico amigo huea o perno, que por ejemplo, trata de vestirse bien pero todo le queda mal, trata de hacerse el chistoso y el hueón es fome, se deja barba y le queda como las hueas, no me da nada de confianza, pero bueno es una visión personal”.

Revisa sus declaraciones a continuación: